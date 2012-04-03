МЗС презентує форму акредитації для іноземних журналістів – Чепак

Київ. 3 квітня. УНІАН. Найближчим часом буде презентовано форму акредитації для іноземних журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента України Дарія Чепак на засіданні міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

За її словами, після введення в дію закону, який скасовував процедуру акредитації для іноземних журналістів, які працюють в Україні, ці журналісти зіткнулись з проблемою того, що вони змушені доводити свою причетність до ЗМІ під час спілкування з органами влади.

Д.Чепак зауважила, що саме тому сьогодні МЗС розробляє форму акредитації, яку іноземні журналісти за бажанням зможуть отримувати в відомстві.