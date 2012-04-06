Акція „Фруктовий сквер” за участі керівництва ГУ МВС України у Львівській області

6 квітня 2012 року, о 14.30 у Львові на вулиці Науковій, 10 розпочнеться акція «Фруктовий сквер». Участь у заході візьмуть працівники міліції та начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк. Правоохоронці разом з дітьми - жителями вулиці Наукової садитимуть фруктові дерева. Організатори «Фруктового скверу» - Головне управління МВС України у Львівській області та Франківська районна адміністрація міста Львова.

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