Під час Євро між Україною і Польщею буде 18 додаткових потягів

Київ. 17 квітня. УНІАН. Під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року між Україною і Польщею буде організовано курсування 18 додаткових потягів.

Як повідомляє прес-служба Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), відповідно до Меморандуму про взаємодію в організації залізничних пасажирських перевезень між Україною, Польщею, Російською Федерацією і Білоруссю, передбачена можливість організації курсування 20-30 додаткових потягів у різних напрямах.

Основні потяги, які щодня курсують за маршрутами Київ-Варшава і Київ-Берлін, під час Євро-2012 доукомплектують до 12 вагонів.

Нагадаємо, представники державних залізничних компаній України, Польщі, Російської федерації і Білорусі підписали у п`ятницю, 13 квітня, у Варшаві меморандум про співпрацю під час проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу, який пройде на початку літа у чотирьох українських і чотирьох польських містах.

Для здійснення перевезень під час Євро-2012 планується оптимізувати митні і прикордонні процедури для гостей Євро-2012.