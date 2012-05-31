У Львові - конференція до 50-річчя Другого Ватиканського собору

Київ. 31 травня. УНІАН. В Українському католицькому університеті (Львів) проходить міжнародна наукова конференція ”Другий Ватиканський собор: дари Духа – таїна Церкви – свідчення людини”, присвячена 50-річчю Другого Ватиканського собору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, конференція розпочалася сьогодні і триватиме до 2 червня.

Учасники обговорять основні документи, положення та екуменічний характер Другого Ватиканського собору, його вплив на розвиток богословської традиції церкви, літургії, екуменічні взаємини та діалог як стратегію міжрелігійних взаємин.

Крім того, планується обговорити питання релігійної свободи, ролі і місії мирян у документах Другого Ватиканського собору, питання патріархату Української церкви.

Згідно з програмою заходу, відкриватиме роботу конференції Верховний архієпископ - емерит Києво-Галицький (УГКЦ) Любомир Гузар.

”Другий Ватиканський собор значно змінив вигляд Католицької церкви у світі – церква перестала воювати з модерністю і вступила в епоху діалогу: почала говорити зі сучасним світом сучасною мовою і про сучасні проблеми. На ІІ Ватиканському соборі започаткували екуменічний діалог між Католицькою та Православною церквою. Власне, про результати цього собору, його вплив на розвиток богословської традиції церкви, екуменізму з перспективи 50 років говоритимуть учасники конференції”, - повідомив керівник проектів і програм Інституту екуменічних студій УКУ Павло Смицнюк.

Викладач нагадав, що у той час, коли відбувався ІІ Ватиканський собор (1962 – 1965 рр.), Українська греко-католицька церква перебувала у підпіллі. ”Тоді рішення собору мали вплив тільки на УГКЦ у діаспорі. Тому учасники конференції також проаналізують, наскільки церква в Україні змогла сприйняти та втілити вчення ІІ Ватиканського собору після проголошення незалежності України”, – зазначив він.

Передбачається, що у роботі конференції братимуть участь представники Ватикана, католицьких церков Великої Британії, Росії, Канади, США, викладачі богослов`я, а також представники громадських організації релігійної свободи.

Міжнародну конференцію організували Інститут екуменічних студій УКУ, Інститут релігії та суспільства УКУ та Інститут святого Климента Папи УКУ (Рим).

Довідка УНІАН. Другий Ватиканський собор – XXI Вселенський собор Католицької церкви, відкритий з ініціативи папи Йоана XXIII у 1962 році, тривав до 1965 року (за цей час було обрано нового папу, собор закрився вже за папи Павла VI).

Для католиків найбільш помітними наслідками собору стали зміни в літургічній практиці церкви, зокрема, впровадження богослужіння національними мовами разом із латинською мовою та нова, відкритіша, позиція у стосунках із некатоликами. УГКЦ на соборі представляв патріарх Йосиф Сліпий.

На Другому Ватиканському соборі було прийнято 16 документів (4 конституції, 9 декретів і 3 декларації).