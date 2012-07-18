У Львові діє система запису на прийом до РАЦСів через Інтернет

Львів. 18 липня. УНІАН. Головне управління юстиції у Львівській області, окрім Інтернет-запису на особистий прийом до начальника Головного управління юстиції, впровадило електронний запис до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Цей програмний продукт, дає можливість громадянам здійснювати через Інтернет попередній запис на прийом до відділів ДРАЦС міста Львова.

Про це інформує сайт Міністерства юстиції України.

Нововведення поступово поширюється в Україні, дозволяючи спростити процедуру запису на прийом у відділи ДРАЦС. Громадяни можуть записатися на прийом у будь-який зручний час, згідно з графіком роботи відділів.

На офіційному сайті Головного управління юстиції у Львівській області є відповідне посилання для запису.

Очікується, що така послуга стане черговим кроком на шляху до комфортного та якісного обслуговування громадян.