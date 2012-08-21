На „Арені Львів” відбудеться Фестиваль оркестрової пісні

Львів. 21 серпня. УНІАН. 22 серпня на “Арені Львів” відбудеться всеукраїнський Фестиваль оркестрової пісні, під час якого понад 250 військових музикантів виконають «Повстанське танго».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, очолити великий звідний військовий оркестр запропоновано головному військовому диригенту Збройних сил України полковнику Віктору Пащенку.

Як зазначив УНІАН сам В.Пащенко, “заходу подібного масштабу за участі військово-музичних колективів військового відомства Україна ще не бачила”.

За його словами, 22 серпня у Львові зберуться військові музиканти з усієї України, зокрема, Зразково-показовий оркестр Збройних Сил України з Києва, Військово-музичний центр Сухопутних військ з Чернігова, музиканти з Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил з Вінниці, а також з Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил ЗС України з Севастополя.

В.Пащенко також підкреслив, що спеціально до проведення Фестивалю військові музиканти суттєво оновили свій репертуар.

За його словами, переважна більшість виконаних творів належатиме українським композиторам.

Разом із військовими артистами виступатиме Державна заслужена хорова капела України «Трембіта», естрадні виконавці Руслана та Павло Табаков, та відомий своїми композиціями у стилі «фолк» вокальний ансамбль „Орфей”.

Як також повідомили УНІАН у Львівській ОДА, 21 серпня військові музиканти, що вже прибули на фестиваль, демонструватимуть своє мистецтво на вулицях Львова, 22 серпня учасникі фестивалю пройдуть урочистим маршем центром міста, а ввечері відбудеться тригодинний концерт на „Арені Львів”, вхід на який буде безкоштовним.