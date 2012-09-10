Завтра у Львові розпочинається „Французький вересень”

Львів. 10 вересня. УНІАН. 11 - 27 вересня у Львові буде проходити культурний проект „Французький вересень”, який організовують Альянс Франсез м. Львова та Посольство Франції. У програмі заходу – класична музика, джаз, мистецькі виставки, презентація книги, туристичні візити французькою мовою.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначила спеціаліст відділу маркетингу і культурних індустрій управління культури Львівської міської ради Анастасія Рибицька, львів’янам дуже подобається французька культура і вони „завжди дуже радо вітають культуру Європи і культуру Франції, зокрема. Культура Франції є дуже прогресивною і цікавою.

«Ця програма, як логічне продовження Французької весни та виставки «Нормандія в живописі», має на меті познайомити із Францією минулого та сьогодення та залучити якомога більше людей до вивчення французької мови», - зазначила Президент Альянс Франсез Наталія Демчук.