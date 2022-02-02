Близько 2500 сімей змушені були покинути свої будинки, рятуючись від "великої" води.

В результаті повені на Гаїті три людини загинули й одна особа зникла безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, повінь в країні почалася після двох днів проливних дощів.

В результаті стихії тисячі будинків були затоплені, а близько 2500 сімей евакуйовані. Найбільше постраждала північ країни: вода заповнила історичний центр міста Кап-Аітьєн, а сильний вітер повалив дерева.

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Відзначається, що Гаїті схильна до стихійних лих. У районах, схильних до повеней, часто проживають бідні й густонаселені громади.

Як повідомляв Погода УНІАН, в Еквадорі після найсильніших за 20 років дощів зійшов масштабний зсув ґрунту. В результаті інциденту загинули 24 людей, ще 12 - пропали безвісти.

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