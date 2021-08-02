Негода вирувала на заході та півночі України.

В Україні напередодні вирувала негода. Через це знеструмленими залишились понад півтисячі населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Станом на 7:00 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях", - йжеться у повідомленні.

Де немає світла:

Львівська область - 298,

Закарпатська область - 90,

Івано-Франківська область - 57,

Тернопільська область - 44,

Чернівецька область - 16,

Чернігівська область - 14,

Житомирська область - 10..

Як повідомляється, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Негода у Львові

У Львові через падіння дерева у парку загинули хлопець та дівчина, які сиділи на лавці.

Інцидент стався на території Стрийського парку. Під час буревію дерево впало на двох людей.

Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці. Від отриманих травм вони загинули на місці.

За даними ДСНС, дерево розрізано та прибрано.

Закарпатська область

Як повідомляють рятувальники, у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю 2 житлових будинків.

На території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізано та прибрано 28 повалених дерев.

Івано-Франківська область

За даними ДСНС України, на території міст Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин розрізано та прибрано 13 повалених дерев.

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Автор: Катерина Лиманська