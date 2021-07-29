Також внаслідок буревію зламано десятки дерев, пошкоджено дахи житлових будинків.

У Чернівцях другий день поспіль потужна злива підтоплює вулиці міста.

Як передає кореспондент УНІАН, злива розпочалась сьогодні приблизно о 15:40 і тривала близько 40 хвилин.

За цей час у центрі міста затопило вулицю Богдана Хмельницького та Гагаріна, підтоплені також десятки вулиць на околицях Чернівців.

На розі вулиць Гагаріна й Хмельницького автомобілі на підйомі застрягли у потоках води. Окрім того, внаслідок зливи постраждала територія довкола залізничного вокзалу, її залило водою.

Читайте такожНегода у Чернівцях: сильна злива затопила дороги та залізничні коліїУ місті буревій зламав десятки дерев, пошкодив дахи житлових будинків у районі Роша, а на бульварі Героїв Крут повалив конструкцію зупинки громадського транспорту.

У Чернівецькій міській раді наразі збирають інформацію про наслідки раптової негоди. У департаменті інфраструктури та благоустрою жителів міста закликали звертатися в кол-центр аварійної служби з повідомленнями про наслідки негоди.

Негода в Чернівцях

Учора, 28 липня, у Чернівцях внаслідок раптової зливи підтопило центральну частину міста, а також територію залізничного вокзалу. Серед затоплених вулиць – Головна, Шкільна, Богдана Хмельницького та Гагаріна.

Автор: Микола Кобилюк