Хлопцю було 20 років, а дівчині - 18 років.

У Львові через падіння дерева у парку загинули хлопець та дівчина, які сиділи на лавці.

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Інцидент стався на території Стрийського парку. Під час буревію дерево впало на двох людей.

Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.

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Обставини події з`ясовують. Зараз на місці працюють відповідні служби.

Львівська міська рада висловлює співчуття рідним загиблих.

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Автор: Людмила Жерновська