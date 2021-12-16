У країні почалася масова евакуація населення.

Десятки тисяч людей були евакуйовані з прибережних районів центральної та південної частини Філіппін перед сильним тайфуном.

Про це повідомляє Reuters.

Метеорологічне бюро Філіппін повідомило, що тайфун Рай, який був підвищений до шторму категорії 4, має швидкість вітру 165 км/год, а його пориви досягають 205 км/год.

Влада повідомила, що за останні два дні майже 30000 жителів були евакуйовані зі своїх будинків.

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Тим часом Південна провінція Сурігао-дель-Сур вже почала відчувати силу шторму. На Регіон налетіли сильний вітер та дощ.

За даними агентства, авіакомпанії скасували десятки рейсів, а транспортна влада заборонила морські та наземні перевезення, через що тисячі пасажирів опинилися в портах.

Відзначається, що Філіппіни щорічно піддаються близько 20 тропічним штормам, що викликають повені та зсуви.

Нагадаємо, щонайменше десять регіонів Іспанії зіткнулися з потужними снігопадами. Найсильніше через велику кількість опадів постраждала провінція Жирона, що на північному сході Каталонії.

В результаті негоди, десятки транспортних засобів виявилися заблокованими під заметами снігу. Крім того, на дорогах утворилися масштабні Затори.

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Автор: Катерина Лиманська