Деякі райони країни буквально пішли під поду після проливних дощів.

Потужні дощі накрили Іспанію. Людей просять залишатися вдома, не виходити на вулицю й не користуватися автомобілями, бо це небезпечно, повідомляє Sky News.

Національне метеорологічне агентство Іспанії оголосило максимальний червоний рівень тривоги в Мадриді, Толедо і Кадісі.

У постраждалих районах зупинено залізничне сполучення та скасовано футбольні матчі.

Мер Мадрида закликав людей триматися подалі від вулиць, щоб допомогти бригадам екстреної допомоги діяти швидше.

Влада заявляє, що очікується "виняткова і справді рідкісна ситуація з опадами".

Як повідомляється, рекорд Мадрида в 87 літрів на квадратний метр в 1972 році "швидше за все, буде побитий". Очікується, що тут випаде 120 літрів опадів на квадратний метр.

Мешканцям було надіслано текстові повідомлення з інструкціями залишатися вдома та не користуватися автомобілями.

Погода в Іспанії

Зливи накрили країну відразу після рекордної хвилі спеки, яка лютувала в Іспанії в серпні.

В Андалусії цього року зафіксували найспекотніший день за всю історію - температура там піднялася до рекордних +47,2°.

Державне метеорологічне агентство Іспанії повідомляє, що за останнє десятиліття було зареєстровано 24 хвилі тепла, що вдвічі більше, ніж за кожне з трьох попередніх десятиліть.

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