Потужні дощі накрили Іспанію. Людей просять залишатися вдома, не виходити на вулицю й не користуватися автомобілями, бо це небезпечно, повідомляє Sky News.
Національне метеорологічне агентство Іспанії оголосило максимальний червоний рівень тривоги в Мадриді, Толедо і Кадісі.
У постраждалих районах зупинено залізничне сполучення та скасовано футбольні матчі.
Мер Мадрида закликав людей триматися подалі від вулиць, щоб допомогти бригадам екстреної допомоги діяти швидше.
Влада заявляє, що очікується "виняткова і справді рідкісна ситуація з опадами".
Як повідомляється, рекорд Мадрида в 87 літрів на квадратний метр в 1972 році "швидше за все, буде побитий". Очікується, що тут випаде 120 літрів опадів на квадратний метр.
Мешканцям було надіслано текстові повідомлення з інструкціями залишатися вдома та не користуватися автомобілями.
Погода в Іспанії
Зливи накрили країну відразу після рекордної хвилі спеки, яка лютувала в Іспанії в серпні.
В Андалусії цього року зафіксували найспекотніший день за всю історію - температура там піднялася до рекордних +47,2°.
Державне метеорологічне агентство Іспанії повідомляє, що за останнє десятиліття було зареєстровано 24 хвилі тепла, що вдвічі більше, ніж за кожне з трьох попередніх десятиліть.