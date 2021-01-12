У Карпатах оголосили про небезпеку сходження лавин

10:58, 12 січня 2021
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Рятувальники відзначили значну небезпеку сходження лавин.

Працівники провели тест на ступінь лавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Працівники провели тест на ступінь лавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

На східному схилі гори Піп Іван Чорногірський можливе сходження лавин.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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Працівниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було проведено зондування снігового профілю та тест компресією на ступінь лавинної небезпеки.

Згідно результатів тесту визначено 3 рівень лавинної небезпеки.

"Роботи проводились на східному схилі г. Піп Іван Чорногірський крутизною 37* на висоті 1947 м.н.р.м. Згідно результатів тесту визначено 3 рівень лавинної небезпеки (ЗНАЧНА). Сходження лавин можливе при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сніговий покрив на даному крутосхилі закріплений помірно.

Лавинонебезпечний сезон в Україні

6 січня в районi Чорногірського масиву в Україні відкрили лавинонебезпечний сезон.

"За даними Сл Пожежевська(Івано-Франківська область) лавинонебезпечний сезон в районi Чорногірського масиву оголошується вiдкритим", - йдеться у повідомленні відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

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Автор: Олена Пилипчак

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