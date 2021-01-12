У Карпатах оголосили про небезпеку сходження лавин
Рятувальники відзначили значну небезпеку сходження лавин.
На східному схилі гори Піп Іван Чорногірський можливе сходження лавин.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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Працівниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було проведено зондування снігового профілю та тест компресією на ступінь лавинної небезпеки.
Згідно результатів тесту визначено 3 рівень лавинної небезпеки.
"Роботи проводились на східному схилі г. Піп Іван Чорногірський крутизною 37* на висоті 1947 м.н.р.м. Згідно результатів тесту визначено 3 рівень лавинної небезпеки (ЗНАЧНА). Сходження лавин можливе при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сніговий покрив на даному крутосхилі закріплений помірно.
Лавинонебезпечний сезон в Україні
6 січня в районi Чорногірського масиву в Україні відкрили лавинонебезпечний сезон.
"За даними Сл Пожежевська(Івано-Франківська область) лавинонебезпечний сезон в районi Чорногірського масиву оголошується вiдкритим", - йдеться у повідомленні відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
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