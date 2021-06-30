Водій здійснив постріл з невідомої зброї, влучивши чоловіку в обличчя.

На Львівщині затримано водія Toyota Camry, який під час конфлікту на дорозі поранив зі зброї пасажира іншого автомобіля.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, на оперативну лінію «102» надійшла інформація від медиків про те, що до них за допомогою звернувся 37-річний житель одного з сіл Золочівського району.

«Лікарі діагностували у пацієнта поранення обличчя – лівої щоки», - йдеться у повідомленні.

За словами потерпілого, близько 21:00 у водія автомобіля Hyundai Santa Fe, пасажиром якого він був, виник конфлікт з водієм автомобіля Toyota Camry, під час якого той здійснив постріл з невідомої зброї, влучивши йому в обличчя.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. Тієї ж доби поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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Автор: Світлана Макринська