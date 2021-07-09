Влада міста закликала жителів за можливістю взагалі залишатися вдома в п'ятницю, 9 липня, щоб перечекати удар стихії.

Тропічний шторм "Ельза", що викликав руйнування на Кубі і пронісся американськими штатами Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, приніс повені в Нью-Йорк. В результаті сильних дощів там затопило метро.

Місцеві жителі публікують кадри затопленого метро в соцмережах.

На них видно, що деякі станції перетворилися на підземні озера. За даними, The New York Post, рівень води місцями доходив людям до пояса.

"Будь ласка, будьте обережні і не заходьте на затоплені станції, поки наші бригади працюють над розв'язанням цієї проблеми», - йдеться на сторінці нью-йоркського метрополітену в Twitter.

Влада міста закликала жителів за можливістю взагалі залишатися вдома в п'ятницю, 9 липня, щоб перечекати удар стихії.

Читайте такожШторм "Ельза" посилився до урагану біля берегів США

Шторм "Ельза"

Днями тропічний шторм "Ельза" обрушився на Флориду, відомо про одного загиблого. Також збиток був нанесений базі ВМФ у Джорджії.

Раніше "Ельза" пронеслася по Кубі. Пориви вітру місцями сягали 95 кілометрів на годину. Було евакуйовано понад 180 тисяч осіб. Після шторму острів готується ще й до паводків. Стихія вже забрала чотири життя.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко