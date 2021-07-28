Кілька турецьких чорноморських провінцій в останні дні постраждали від штормів і раптових повеней.

У місті Синоп (Туреччина) туристи зняли на відео величезний водяний смерч, який пронісся узбережжям Чорного моря.

На відео звернуло увагу видання Daily Mail.

На кадрах видно темні хмари, що нависають над містом Синоп, густий туман над морем, а також блискавку і грім.

Кілька турецьких чорноморських провінцій в останні дні постраждали від штормів і раптових повеней.

За даними місцевих ЗМІ, минулого тижня, в північно-східній провінції Артвін, повені призвели до руйнування будівель. А в сусідній провінції Різе через ураган загинули семеро осіб.

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Автор: Денис Прядко