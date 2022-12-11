Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

Через негоду на Волині значні обриви ліній електропередач, що спричинило масові знеструмлення в двох районах.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Віталій Погуляйко.

"Енергетики Волині повідомляють, що через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та повалені опори, що спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старовижівська та Маневицька ОТГ)", - написав він.

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За його словами, найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

Погуляйко зазначає, що служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідацією наслідків негоди.

Раніше у ДСНС попереджали про значне погіршення погодних умов у західних областях 11 грудня - значні опади (мокрий сніг та дощ), ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Негода на західній Україні

Негода також спостерігається у Льовові. Там внаслідок розгулу стихії повалені дерева, пошкоджена електромережа. Через падіння дерев пошкоджено 10 машин.

Трамваї і тролейбуси у Львові на лінії не виходять, бо контактну мережу чистять від обледеніння.

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