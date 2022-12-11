Через обледеніння контактної мережі трамваї і тролейбуси не працюють.

У Львові вирує негода. Через це там впало понад 100 дерев. Окрім цього, є пориви на електромережі.

Як повідомляє Львівська міська рада, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк проінфорумала про наслідки негоди. Так, у місті через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок впало 119 дерев. За її словами, через падіння, в основному, гілок дерев, пошкоджено 10 машин.

"Також маємо 32 пориви на мережах ЛКП "Львівсвітло". Ці пориви пов’язані з падінням дерев", - зазначила Маруняк.

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Вона розповіла, що над ліквідацією пошкоджень зараз працюють дві бригади, зазначивши, що роботи з ліквідації поривів на електромережі можуть проводити лише після того, як розріжуть і заберуть повалені дерева. При цьому вона наголосила, що ремонтні бригади ЛКП "Львівсвітло" будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження

Маруняк також повідомила, що трамваї і тролейбуси у Львові на лінії не виходять, бо контактну мережу чистять від обледеніння.

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