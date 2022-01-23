Одна людина постраждала та потребує транспортування.

Сьогодні, 23 січня, на полонині Боржава (схил г. Плай) поблизу селища Воловець засипало снігом 5 туристів.

Як повідомляє ДСНС України у Івано-Франківській області, повідомлення "SOS" надійшло об 11:18 до аварійно-рятувального загону спецпризначення та на додаток "Порятунок у горах".

Зазначається, що під час спуску групи туристів з 9 осіб відбулося сходження лавини, внаслідок чого частково снігом засипало 5 туристів.

"Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує транспортування", - йдеться в повідомленні.

Для допомоги були залучені 10 гірських рятувальників і три одиниці техніки. Зв'язок із туристами присутній.

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Як повідомляв УНІАН, рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на заході України.

23 та 24 січня на високогір'ї Івано-Франкiвської, Закарпатської та Львівської областей очікуються снігопади та хуртовини.

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