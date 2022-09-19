Через негоду знеструмлені 107 населених пунктів, на місцях працюють аварійні бригади.

На Черкащині внаслідок падіння дерев під час вчорашньої негоди травмовані 3 людей.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Унаслідок падіння дерев у Золотоніському районі та Черкасах травмовані троє жителів. Окрім того, пошкоджено шість транспортних засобів, торговельний кіоск і зупинку громадського транспорту. Рятувальники за добу загалом здійснили 39 виїздів на прибирання повалених дерев", - зазначив він.

Відео дня

Також Табурець повідомив, що на ранок залишаються знеструмленими через негоду 107 населених пунктів, з них 40 - частково.

"Об'єкти систем життєзабезпечення області натепер працюють у штатному режимі. Водночас на ранок маємо 107 населених пунктів без світла, переважно через спрацювання автоматичних пристроїв. На місцях працюють аварійні бригади "Черкасиобленерго", - зазначив він.

Табурець закликав громадян повідомляти про обірвані проводи лінії електропередач місцевій владі і не намагатися самотужки ліквідувати аварію.

Як повідомляв Погода УНІАН, вчора Україною прокотилася негода.На Київщині учорашні зливи, грози та шквальні пориви вітру призвели до повного знеструмлення в області 125 населених пунктів та 189 часткового. На ранок залишаються без світла понад 120 населених пунктів.

Через погіршення погоди на Сумщині загинула одна людина, ще вісім отримали травми. У місті Буринь десятки приватних будинків залишились без даху, у кількох - зруйновані стіни. Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач. У електропідстанцію влучила блискавка.

Також від негоди постраждала Хмельниччина. Там внаслідок погіршених погодних умов було повалено дерева, які падали на проїжджу частину дороги, тротуари, обривали електролінії, а подекуди падали й на автомобілі та домоволодіння.

Вас також можуть зацікавити новини: