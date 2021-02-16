Негода триває: на Сумщині температура впала до -20°, на Прикарпатті заблоковано шляхи до 17 сіл (відео)
У Глухові сьогодні школярі лишилися вдома.
У Сумській області через лютий мороз до лікарень потрапили 6 людей з обмороженням і загальним переохолодженням: хтось довго працював на вулиці та відморозив пальці рук, хтось перебував на вулиці у мокрому взутті, а когось взагалі знайшли перехожі після вживання алкогольних напоїв.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Уночі у північних районах області температура опустилася до -20°. У Глухові сьогодні школярі лишилися вдома. Аби не морозити дітей, освітяни вирішили на один перевести всі школи на дистанційне навчання. Нині в медзакладах та бібліотеках Сумської області працюють близько 600 пунктів обігріву.
Медики закликають людей не нехтувати застереженнями і при найменшому переохолодженні йти до приміщення, зігріватися гарячим чаєм. Сильні морози протримаються в Україні щонайменше до вихідних.
На Прикарпатті через нові снігопади відрізаними від сполучення залишаються 17 сіл. Доїхати туда можна хібащо снігоболотоходом - зараз цей весь спецтранспорт перекинули до заметених сіл.
Ще 41 населений пункт заметений частково - автобуси та легковики туди не їздять, аби не застрягнути у снігах. Снігоприбиральна техніка працює цілодобово, але проблему створюють сильні вітри, які здувають сніг з полів і повторно замітають щойно розчищені дороги.
Крім Прикарпаття, залишаються заблокованими шляхи на Волині та Рівненщині.
На додаток до снігу до України прийшли ще й люті морози. Найхолодніше минулої ночі було у Чернігівській та Сумській областях. Там стовпчики термометрів опускалися до -20°...-24°.
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