На Україну налетить штормовий вітер, можливе налипання снігу: синоптик попередила про негоду

14:03, 23 грудня 2020
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У західній частині України температура підвищиться до +10°.

Перед потеплінням погода ускладниться / фото УНІАН
Перед потеплінням погода ускладниться / фото УНІАН

Завтра, 24 грудня, чергові атмосферні фронти прийдуть в Україну із заходу та північного заходу Європи.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Проте поступове, але невідворотне потепління, легко перетворюватиме сніг у дощ. Можливі налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.І лише ближче до території наших східних "мінусів" ще потрусить снігом", - написала вона.

Опади, переважно дощ, очікуються завтра на заході, півночі, півдні України, а також у західних районах центральної частини. До східних областей опади не дійдуть, лише на Харківщині у четвер можливий сніг.

Проте вже 25 грудня і в східній частині слід чекати на ускладнення погоди - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Завтра в Україні спостерігатиметься посилення південного вітру до штормових значень. Температура повітря у четвер найнижчою передбачається у східних областях: вночі до -4°...-10°, вдень буде -1°...-4°.

На Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині та у Запоріжжі завтра протягом дня від -2° до +2°. А на решті території України вже вдень відчутно потепліє до +1°...+6°. У південній частині 24-го грудня очікується вдень +4°...+8°, а на заході ймовірно, +5°...+10°.

У Києві в четвер вночі та вранці опади тимчасово послабнуть та припиняться, а ось в другій половині завтрашнього дня черговий віночок атмосферних фронтів північного циклону Greta знову заплете нам опади та поривчастий вітер. Опади, через потепління, очікуються переважно у вигляді дощу.

Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься близько +2°...+3°.

На Різдво західного обряду, 25 грудня, основна маса опадів нарешті добереться й східної частини України, проте в більшості областей переважатиме хоча й тепла, проте волога погода.

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Автор: Олена Пилипчак

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