У місті вирувала негода.

Ввечері 17 липня у Львові блискавки влучили у два трансформатори.

Про це повідоляє мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі. Незадовго до цього у мережі з'являлася інформація про те, що у Галицькому районі Львова блискавка нібито влучила у житловий будинок. Садовий спростував цю інформацію.

"Інформація про потрапляння блискавки у будинок не підтвердилась. Є повідомлення про влучання у два трансформатори. Можуть бути перебої з електрикою. Аварійні бригади працюють!" - додав мер.

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У Львівській міськраді повідомили, що гроза почалася близько 21:00. Внаслідок негоди стався розлив колектора на вулиці Торф’яній, відбулось підтоплення, деякі будинки мають перебої з електропостачанням.

Також внаслідок негоди зафіксували проблеми з ливневою каналізацією, забиття дощеприймачів та випадки зірваних потоком води каналізаційних люків.

Удари блискавок: останні новини

Нагадаємо, на початку липня на Говерлі через удар блискавки загинули чоловік та 11-річна дитина. Також постраждала жінка, її у шоковому стані передали лікарям.

У червні в Фастівському районі Київської області блискавка влучила у приватний житловий будинок, спровокувавши пожежу.

Минулого літа повідомлялося, що в селі Демидів на Київщині удар блискавки викликав детонацію вибухового пристрою, внаслідок чого було зруйновано міст через річку Ірпінь. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

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