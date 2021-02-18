Удар стихії: під час потужного шторму в Одесі велетенські хвилі знищили декілька пляжів (відео)
Найближчим часом зроблять ревізію всіх пляжів, які постраждали від стихії.
В Одесі після нещодавнього потужного шторму велетенські хвилі знищили кілька пляжів. Від удару стихії постраждали і літні ресторанчики на узбережжі. Морська вода забрала тони піску з берегової лінії в районі 16-ої станції Великого Фонтану. Тепер у місті вирішують, як рятувати зруйновані пляжі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Одеситам, що прийшли на 16-ту станцію Фонтану погуляти біля моря, тепер доводиться шукати місце, аби спуститися на пляж, адже пляжів після шторму "Тристан" тут майже не залишилося.
"Був настільки сильний шторм, що море дуже близько підійшло - било в цю бетонну стіну. Тобто практично не було піску", - каже місцева мешканка.
А на іншому пляжі хвилі вирвали з піску металеву драбину та кинули її на десятки метрів від води - прохід через пляж було заблоковано. Нині робітники лагодять понівечені конструкції.
Найближчим часом зроблять ревізію всіх пляжів, які постраждали від стихії - кажуть в управлінні інженерного захисту територій міста. Щороку під час штормів море забирає близько 20% піску з пляжів, але грошей на їх повне відновлення у міста немає.
Кілька десятків років тому в Одесі вже проводили експеримент - залучили іноземну компанію до намивання пляжів, але робота виявилася неефективною.
Люди кажуть, що через зміну клімату вода все сильніше атакує суходіл.
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