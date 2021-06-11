Одна з вулиць у місті Ізюм перетворилася на вируючу річку після проливного дощу.

В Ізюмі Харківської області злива змила асфальт з дороги.

Про це повідомляє Telegram-канал "ХС".

"Ось чим сьогодні закінчився звичайний літній дощик в Ізюмі", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як бурхливий потік води мчить вниз по дорозі, змиваючи все на своєму шляху. Після такої негоди з дороги разом з водою зійшов і асфальт.

Як повідомляють місцеві жителі, аналогічна ситуація сталася і на вул. Покровській.

Потопи в Україні

В Україні вже кілька днів міста заливає сильними зливами. Як повідомляв Погода УНІАН, Чернівці побило градом розміром з перепелине яйце, а блискавка влучила в дитячу лікарню. А у Дніпрі дощ зруйнував і змив у річку частину набережної.

Раніше Харків за 15 хвилин пішов під воду: місто затопило і побило градом.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний потоп стався в Херсоні. В результаті потужної зливи і проблем зливової каналізації, яка не впоралася з великою кількістю води, місто пішло під воду. Вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді.

Стихія накрила і Маріуполь. Там пішоходи опинилися по пояс у воді, а місцями її рівень сягав трьох метрів.

У Мелітополі 9 червня розбушувалася стихія, в результаті якої вулиці міста буквально пішли під воду. За словами місцевих жителів, затопило навіть центральні вулиці міста.

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Автор: Катерина Лиманська