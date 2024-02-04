Опади продовжаться, проте їх стане менше.

У неділю, 4 лютого, в Україні стане ще тепліше. У більшості областей температура підніметься до +4°...+7°, а місцями на півдні та заході країни повітря прогріється до +9°...+10°. Дощі продовжаться в більшості областей, проте їх інтенсивність стане менше. Про це свідчать дані Погода УНІАН.

На заході України сьогодні буде невелика хмарність. Очікуються невеликі дощі. Стовпчики термометрів покажуть +6°...+7°, а на Прикарпатті та в Закарпатській області повітря прогріється до +9°...+10°.

На півночі України буде переважно сухо. Опади очікуються лише в Житомирській області. Температура протягом дня очікується від +4° до +6°. Мінлива хмарність.

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На жителів cходу України чекає переважно похмура погода. Температура буде така ж, як і на півночі, +4°...+6°. Місцями пройдуть невеликі дощі.

У центральній частині України тепло розподілиться нерівномірно. У Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях буде +4°...+5°, а на решті території повітря прогріється до +7°. Місцями пройдуть дощі.

На півдні теж очікуються невеликі температурні контрасти. У Криму та Запорізькій області очікується близько +6°, а на решті території повітря прогріється до +9°...+10°. В окремих областях пройдуть дощі.

Прикмети погоди 4 лютого

Про цей день говорили, що вже пройшла половина зими. Саме 4 лютого наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози.

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