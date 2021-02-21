Сонячно і без опадів: завтра в Україні почнеться весняне потепління (карта)
Завтра в усіх областях України буде "плюсова" температура та без опадів.
У понеділок вдень в усіх областях України буде "плюсова" температура, без опадів, лише у східній частині та на Сумщині місцями невеликі опади.
Через снігопади у Карпатах можуть зійти лавини
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Правобережжі місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5 °С морозу, на Прикарпатті до 8 °С морозу; вдень 2-7 °С тепла, в південно-західній частині до 10 °С тепла.
У Києві - без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-2 °С морозу, вдень 3-5 °С тепла.
У вівторок, 23 лютого, в Україні також без істотних опадів, лише у східній частині невеликий сніг.
Температура в східних, Чернігівській та Сумській областях вночі 11-16 °С морозу, вдень 6-11 °С морозу; на решті території вночі 1-6 °С морозу, вдень від 3 °С морозу до 2 °С тепла, в західних, Одеській та Миколаївській областях 4-9 °С тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та місцями на Прикарпатті до 13 °С тепла.
На Правобережжі місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
У Києві 23 лютого без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4 °С морозу, вдень 0-2 °С тепла.
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- Київ+3°... -2°
- Кропивницький+2°... -3°
- Луганськ+1°... -2°
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- Рівне+3°... -4°
- Сімферополь0°... -3°
- Суми+2°... 0°
- Тернопіль+2°... -7°
- Харків+1°... -1°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+3°... -5°
- Черкаси+3°... -4°
- Чернігів+3°... -2°
- Чернівці+1°... -8°