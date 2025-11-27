Аномально теплий грудень: синоптик розповів, коли чекати на сніг

У перший місяць зими в нашій країні будуть часті тумани, поривчастий вітер та багато похмурих днів.

У грудні в Україні переважатиме аномально тепла погода, а на сніг варто розраховувати лише у третій декаді місяця.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич, який зазначив, що цього року синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі віщують теплий сценарій для всього грудня на більшій частині Європи, зокрема і в Україні.

Так, у грудні переважатиме стійке перенесення повітряних мас із заходу, тобто розвинений зональний тип атмосферної циркуляції. Він стане можливим завдяки активізації атлантичних циклонів у північно-західній частині Європи та переважанню області підвищеного тиску над акваторією Середземного моря та країнами півдня Європи.

Для території України це означає, що очікується вищий фон температури повітря (щодо кліматичної норми), часті тумани, поривчастий вітер та збільшена кількість похмурих днів. Сумарна кількість опадів за місяць по всій Східній Європі передбачається нижче за норму в середньому на 10 - 30% у зв’язку з вищим атмосферним тиском.

Водночас в країнах північно-західної Європи спостерігатиметься надмірне зволоження - за рахунок очікуваної посиленої циклонічної діяльності. Погодні умови тут будуть набагато нестійкішими, із явно вираженими коливаннями температури, швидкості вітру та атмосферного тиску.

Якими будуть різні декади грудня

Перша декада грудня в Україні пройде в умовах м’якої та дуже спокійної погоди, з невеликою кількістю опадів та слабким вітром. Температура буде стабільно вищою за норму і практично в усіх регіонах перевищить позначку у 0°С. Тож в найближчій перспективі українцям не варто очікувати на настання метеорологічної зими, тобто періоду зі стійкими морозами. У нічний час у першій декаді грудня спостерігатимуться невеликі морози, утім середньодобова температура буде "плюсовою".

У другій декаді місяця прогнозується розвиток потужного та великого антициклону над східною Європою та Уралом. Через це в Україні переважатимуть південно-східні вітри. За таких умов не варто очікувати на істотні опади, а температура знову перевищуватиме норму. Відповідно, встановлення стабільного снігового покриву також не передбачається.

У третій декаді грудня температура поступово почне наближатися до середньої норми і у багатьох областях вже відзначатимуться невеликі морози та опади - переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем. Утім, у південній половині країни, а також на Закарпатті, як і раніше, фіксуватиметься висока температура та продовження метеорологічної осені.

Так, в цілому за місяць в Україні переважатиме аномально тепла та досить стійка погода, а середньомісячні показники температури перевищать норму на 1 - 3 градуси. Кількість циклонів та пов’язаних з ними атмосферних фронтів над територією нашої країни буде відносно невелика, тому в більшості областей прогнозується нестача опадів, а переважна частина їх випаде у вигляді дощу та мряки.

Більше про погоду у грудні

Як повідомляв УНІАН, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі зазначали, середня місячна температура в грудні передбачається від 3-х градусів морозу до 5-ти градусів тепла, що на два градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 34-78 міліметрів, а в гірських районах місцями - 88-105 мм, що в межах (80-100 %) норми.

Водночас, згідно з аналізом за минулі роки, у грудні середня місячна температура повітря складає 1-5 градусів морозу, у південних областях та на Закарпатті місцями - 0-2 градуси тепла, а в Криму - до 6 градусів тепла.

