У горах все ще йде сніг.

Сьогодні, 7 квітня, у Карпатах все ще триває морозна погода - температура впала до -13°, йде дрібний сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 13 м/с, дрібний сніг", - йдеться у повідомленні.

На найбільш високогірному гірськолижному курорті українських Карпат - Драгобраті, також триває справжня зима. У соцмережах опублікували знімки засніжених схилів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зi снігопадами на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Погіршення погодних умов в Україні

Сьогодні в Україні очікується значне погіршення погодних умов.

Як зазначається, в північних та більшості центральних областей, у тому числі на Київщині, очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.

Також 7 квітня у південних, східних, вдень і в центральних областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

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Автор: Олена Пилипчак