У столиці 20 січня встановлено новий температурний рекорд.

У Києві вже три дні поспіль аномальне тепло б'є рекорди. Черговий температурний рекорд у столиці було встановлено 20 січня.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського вчора у Києві вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1952 року на 4,1°С.

Низка температурних рекордів у Києві

18 січня аномальне тепло побило одразу кілька рекордів у Києві. Так, у цей день вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°. Це на 1,6° градуси вище попереднього показника 1993 року.

Відео дня

Максимальна температура у столиці піднялась до +10,2°, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,8°. Також 18 січня у Києві мінімальна температура повітря не опустилась нижче 3,7°. Попереднє рекордне значення було зафіксоване у 1990 році і дорівнювало 3,4°.

Наступногот дня, 19 січня, в столиці вперше за весь час спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10 градусів.

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