19 січня температура у столиці піднялася до +10 градусів.

Аномальне тепло у Києві побило черговий рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними синоптиків, 19 січня в столиці вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10 градусів.

Попередній рекорд для цього дня був встановлений у 2007 році. Однак тоді температура була на 0,2 градуса нижче.

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У Києві з початку року вже зафіксували кілька температурних рекордів. Зокрема, 18 січня, у столиці було побито три рекорди.

Так, середньодобова температура повітря вперше у цей день склала +7,3°. Синоптики кажуть, що ця температура більше відповідає початку квітня, аніж січню.

Також повітря у столиці прогрілося до +10,2°, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,8°.

А ще мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,7°. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1990 році і дорівнювало 3,4°.

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