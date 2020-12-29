Стало відомо, коли в Україну прийдуть справжні морози

Цього року січень буде трохи теплішим за середні багаторічні показники.

Погода у січні – синоптики спрогнозували настання морозів в Україні / Фото: REUTERS

В Україні значно похолодає у січні 2021 року. Тоді як новорічну ніч доведеться зустріти без снігу й морозу.

Про це повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко у коментарі Сегодня.

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За даними багаторічних спостережень, середня місячна температура повітря у січні складає 1-6 градусів морозу. У східних, Сумській та Чернігівській областях й Карпатах – 7-8 градусів морозу.

Цього року січень буде на 2,-2,5 градуса теплішим за середні багаторічні показники.

«Снігу випаде небагато, в основному це буде мокрий сніг, сніг з дощем, а також крижані дощі. Тобто, очікується ожеледиця… Лише між першою і другою декадами січня прогнозується похолодання зі снігом», – розповів Прокопенко.

Слова Прокопенка підтверджують й дані сайтів погоди. Новорічна ніч пройде з дощем у більшості регіонах – крім північних і східних.

Морози (-10, -12 градусів) настануть вже після православного Різдва. Холод протримається майже два тижні. Після Хрещення позначка термометра піде вгору – очікується «плюсова» температура.

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