Синоптик розповів про погоду на початку 2025 року і про те, чи варто українцям чекати похолодання.

Ось і настав останній тиждень 2024 року, який плавно перенесе нас у 2025 рік. Однак погодні умови для багатьох будуть несподіваними - на Новий рік не буде ні снігу, ні морозу.

Понеділок і вівторок - 30 і 31 грудня - пройдуть з аномально теплою погодою без істотних опадів по всій Україні. Це відбувається через надходження повітряних мас із південного заходу Європи, заявляє синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі для Meta.

Небо, за його словами, буде хмарним, хоча іноді можливі прояснення. У деяких регіонах є ймовірність появи туману, що знизить дальність видимості і збільшить небезпеку на дорогах.

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"Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 7 - 12 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, слабкий. Температура повітря в нічний час становитиме -3...+3 °С, удень очікується підвищення до +2...+7 °С. Сніговий покрив буде відсутній по всій країні, за винятком Карпат", - зазначив Кибальчич.

Першого січня аномальні показники температури повітря збережуться. У різних містах триматиметься від 6 до 12°С. Через підвищений атмосферний тиск "істотні" опади не очікуються. Однак на півночі України та на Поліссі вдень пройде невеликий дощ із мокрим снігом.

Вітер у середу теж буде південно-західного напрямку, 7 - 12 м/с. Синоптик зазначає, що вдень все ж можливі пориви, 15 - 20 м/с. У горах швидкість вітру може сягати до 30 м/с. Удень температура повітря становитиме від +3 до +8-10°С.

У четвер тепла температура повітря та вітряна погода в Україні збережеться. На північному заході та на півночі країни пройде невеликий дощ. Температура повітря вдень +6...+11 °С, вночі +2...+7 °С. На Закарпатті та в Карпатах температура вночі може впасти до -4...+1 °С.

І тільки в п'ятницю, за словами синоптика, через розворот вітру в північно-західний напрямок і проходження так званого "холодного фронту", в Україні почнеться зниження температури. Місцями варто очікувати невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах у західній частині країни можлива ожеледиця.

Температура повітря буде на рівні -2...+3 °С або +2...+7 °С у різних регіонах України.

На вихідних - 4 і 5 січня - холодна повітряна маса розійдеться по всій території України, крім південного сходу. У неділю очікується мокрий сніг і помірний сніг. На півдні - дощ. Місцями ожеледиця та сніговий накат на дорогах, пише синоптик.

Температура повітря наприкінці тижня - вночі в районі -2...-8 °С; вдень -5...+1 °С. На півдні ще переважатиме плюсова температура.

Погодні умови в усьому світі - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що третина туристів змінюють свої відпускні плани через екстремальну погоду і такі явища, як лісові пожежі, повені тощо. При цьому експерти зазначають, що в майбутньому клімат ще сильніше впливатиме на вибір місця відпочинку.

Крім того, наприкінці жовтня було помічено, що найвища гора Японії досі залишалася без снігу. Такого не було протягом усієї 130-річної історії спостереження.

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