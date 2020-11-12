Синоптик здивувала новим прогнозом: найближчим часом в Україні очікується мокрий сніг

12:17, 12 листопада 2020
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В Україні на вихідних ймовірний мокрий сніг з дощем.

На півночі України можливий мокрий сніг з дощем / фото УНІАН
На півночі України можливий мокрий сніг з дощем / фото УНІАН

Антициклон впродовж вихідних, 14 та 15 листопада, пропустить до північних областей України опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Оскільки температура повітря буде низькою, а вночі навіть із "мінусами", то 14-15 листопада місцями на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині ймовірний дощ із мокрим снігом", - написала вона.

Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру

До кінця поточного тижня по всій території України очікується денна температура 0°...+5°. При цьому нічна температура впаде до 0°...-5°.

У той же час Укргідрометцентр поки не очікує першого снігу в Україні.

"Не буде першого снігу цього тижня. Поле підвищеного тиску і без опадів. Подекуди тумани в ранкові години", - сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Згідно з прогнозом, слабкий мороз до -1° можливий у східних областях і вдень. При цьому нічна температура до вихідних впаде в цьому регіоні до -7°...-8°.

У Києві нічні морози очікуються ближче до вихідних.

"По області - так. По Києву цього тижня вночі близько нуля, на вихідних і -1° може бути", - сказав Білик.

Як зазначив синоптик, заморозки в Україні спостерігалися і раніше протягом цієї осені.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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