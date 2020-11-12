Синоптик здивувала новим прогнозом: найближчим часом в Україні очікується мокрий сніг
В Україні на вихідних ймовірний мокрий сніг з дощем.
Антициклон впродовж вихідних, 14 та 15 листопада, пропустить до північних областей України опади.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Оскільки температура повітря буде низькою, а вночі навіть із "мінусами", то 14-15 листопада місцями на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині ймовірний дощ із мокрим снігом", - написала вона.
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру
До кінця поточного тижня по всій території України очікується денна температура 0°...+5°. При цьому нічна температура впаде до 0°...-5°.
У той же час Укргідрометцентр поки не очікує першого снігу в Україні.
"Не буде першого снігу цього тижня. Поле підвищеного тиску і без опадів. Подекуди тумани в ранкові години", - сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
Згідно з прогнозом, слабкий мороз до -1° можливий у східних областях і вдень. При цьому нічна температура до вихідних впаде в цьому регіоні до -7°...-8°.
У Києві нічні морози очікуються ближче до вихідних.
"По області - так. По Києву цього тижня вночі близько нуля, на вихідних і -1° може бути", - сказав Білик.
Як зазначив синоптик, заморозки в Україні спостерігалися і раніше протягом цієї осені.
- Вінниця+7°... +2°
- Дніпро+4°... -2°
- Донецьк+5°... -4°
- Житомир+7°... +2°
- Запоріжжя+4°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... +1°
- Київ+5°... +2°
- Кропивницький+4°... +1°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк+6°... +4°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +1°
- Одеса+8°... +5°
- Полтава+3°... -1°
- Рівне+6°... +4°
- Сімферополь+10°... +1°
- Суми0°... -2°
- Тернопіль+6°... +3°
- Харків+3°... -3°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницький+7°... +3°
- Черкаси+5°... +2°
- Чернігів+4°... +2°
- Чернівці+7°... +1°