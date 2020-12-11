Синоптик дав прогноз погоди на Новий рік в Україні

За словами синоптика, початок 2021 року буде з невеликим "мінусом".

Яка погода чекає на українців на Новий рік / фото ua.depositphotos.com

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що завершення першого місяця зими в Україні буде з "плюсом".

Як розповів він "Апострофу", 29-31 грудня очікується близько 1-2 градусів вище нуля і дощ.

За словами Горбаня, початок 2021 року буде з невеликим "мінусом". Так, з 1 по 5 січня очікуються денні температури на рівні 5 градусів морозу, а нічні - 5-6 нижче нуля.

Читайте також В Україну насуваються зливи та потепління: прогноз погоди на сьогодні (карта)Але вже 7 січня, як прогнозує синоптик, на українців чекає потепління до +1 градуса.

Прогноз погоди на Новий рік від Мартазінової

Погода в Україні на Новий Рік очікується без морозів і снігу. Істотне похолодання може початися лише в другій половині січня. Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

"На Новий Рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливе навіть підвищення температури", – повідомила вона.

Імовірність снігу чи дощу на Новий Рік синоптик оцінила як низьку.