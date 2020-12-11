Синоптик дав прогноз погоди на Новий рік в Україні
За словами синоптика, початок 2021 року буде з невеликим "мінусом".
Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що завершення першого місяця зими в Україні буде з "плюсом".
Як розповів він "Апострофу", 29-31 грудня очікується близько 1-2 градусів вище нуля і дощ.
За словами Горбаня, початок 2021 року буде з невеликим "мінусом". Так, з 1 по 5 січня очікуються денні температури на рівні 5 градусів морозу, а нічні - 5-6 нижче нуля.
В Україну насуваються зливи та потепління: прогноз погоди на сьогодні (карта)Але вже 7 січня, як прогнозує синоптик, на українців чекає потепління до +1 градуса.
Прогноз погоди на Новий рік від Мартазінової
Погода в Україні на Новий Рік очікується без морозів і снігу. Істотне похолодання може початися лише в другій половині січня. Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
"На Новий Рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливе навіть підвищення температури", – повідомила вона.
Імовірність снігу чи дощу на Новий Рік синоптик оцінила як низьку.
- Вінниця+1°... -4°
- Дніпро+2°... -4°
- Донецьк+1°... -6°
- Житомир+1°... -5°
- Запоріжжя+3°... -3°
- Івано-Франківськ+3°... -1°
- Київ-1°... -5°
- Кропивницький-1°... -3°
- Луганськ0°... -5°
- Луцьк+5°... -1°
- Львів+4°... 0°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+4°... +2°
- Полтава0°... -5°
- Рівне+4°... -2°
- Сімферополь+11°... +4°
- Суми0°... -7°
- Тернопіль+4°... -1°
- Харків0°... -6°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницький+3°... -3°
- Черкаси-1°... -4°
- Чернігів0°... -6°
- Чернівці+4°... -1°