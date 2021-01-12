Завтра в Києві буде хмарно і безсніжно, температура вдень впаде до -2°

Завтра сніг омине столицю.

Завтра у Києві очікується похмура погода / Фото УНІАН

У середу, 13 січня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до -2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -5°, а вдень підніметься максимум до 0°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 3,6 м/с.

Атмосферний тиск - 743 мм рт. ст.

Народний прогноз на 13 січня

13 — Меланії Римлянки преподобної. Так як у нас існує розбіжність між Григоріанським (світським) та Юліанським (церковним православним) календарем, українці святкують Новий рік двічі в році: 1 січня — офіційне святкування Нового року, а 14 січня — носить назву Старого Нового року. Тому на переддень Старого Нового року українці святкують щедрий вечір, або, як його ще називають у народі, свято Меланки. В цей вечір вважалось, можна дізнатись свою долю. Тому у ніч на Новий рік ворожили, особливо дівчата, намагаючись дізнатися, коли і хто візьме їх заміж. А хлопці ходили посівати, бажаючи щасливого нового року. Якщо в ніч віє вітер, то рік буде спекотним і врожайним, західний віщує добрі надої і велика кількість риби в річках і озерах, а східний вітер обіцяє рясний урожай фруктів. Якщо на Меланiї (13 сiчня) вiтер вночi з пiвдня — на тепле і сите лiто. Зірок у цей день на небі немає — ягід влітку не чекати. Яка Маланка, такі й Петро з Павлом (12 липня). Кілька цибулин посипали сіллю. Якщо вранці сіль набухла вологою, то невдовзі піде дощ, стала геть мокрою — злива. Дивилися, куди тварина ляже головою: до сходу — на врожай, до заходу — на недорід. Зоряне небо — добре нестимуться кури. Багато пухнастого інею на деревах — до врожаю зернових і доброго медозбору. Сильний мороз і падає малий сніжок — на врожай хліба, здоров'я людей і тварин; коли ж тепло і без снігу — на неврожай і хвороби. Падає м'який сніг — на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим. Небо в зірках — врожай на боби й горох. Якщо під Новий старий рік добрий сніг — сій гречку. Якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові та гарний медозбір. Якщо на Меланії відлига, то чекали теплого літа.

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