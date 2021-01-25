Сьогодні у Києві - хмарно, температура підвищиться до +7°

08:30, 25 січня 2021
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Опадів не очікується.

Сьогодні в Києві очікується по-весняному тепла погода / Фото УНІАН
Сьогодні в Києві очікується по-весняному тепла погода / Фото УНІАН

Сьогодні, 25 січня, в Києві потеплішає до +7°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Сьогодні декілька областей України накриють дощі, потеплішає до +17° (карта)

Згідно з прогнозом, вночі похолодає до +1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +7°.

Весь день буде спостерігатися хмарність. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 6,2 м/с.

Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 25 січня

У народному календарі 25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день йде сніг - літо буде дощове; якщо сонечко - до раннього прильоту птахів.

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Автор: Олена Пилипчак

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