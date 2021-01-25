Сьогодні у Києві - хмарно, температура підвищиться до +7°
Опадів не очікується.
Сьогодні, 25 січня, в Києві потеплішає до +7°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Сьогодні декілька областей України накриють дощі, потеплішає до +17° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі похолодає до +1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +7°.
Весь день буде спостерігатися хмарність. Без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 6,2 м/с.
Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 25 січня
У народному календарі 25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день йде сніг - літо буде дощове; якщо сонечко - до раннього прильоту птахів.
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Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
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Вологість:78 %
Тиск:756 мм
Вітер: 2.5 м/с
Ймовірність опадів:59 %
Схід:07:22
Захід17:22
Видимість:16 км
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