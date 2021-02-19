На вихідних в Україні потеплішає до +5°, кілька областей заллють дощі (карта)
Дощі накриють східні області вже у неділю.
Найближчої суботи в Україні визирне сонце і потеплішає до +4°. У неділю температура продовжить підвищуватися: нічний мороз стане м'якше, а денний "плюс" поступово продовжить рости. Східні регіони заллють дощі.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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- Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -2°, вдень 0°. У неділю погода не зміниться, температура: -2°...+3°.
- У Львові в суботу вночі -4°, вдень +4°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +5°, мінлива хмарність.
- У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень +3°, хмарно з проясненнями. У неділю - погода без змін, вночі -3°, вдень +3°.
- У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -7°...0°. У неділю також буде виглядати сонце, температура вночі -5°, вдень +3°.
- У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю очікується -1°...+ 5°, погода практично не зміниться.
- У Харкові в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень -3°. У неділю - дощ, -1°...+1°.
- У Дніпрі в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -2°. У неділю - сніг з дощем, температура становитиме -3°...0°.
- У Сімферополі в суботу-хмарно з проясненнями, -10°...-1°. У неділю -3°...0°, хмарно.
- Жителям Маріуполя в суботу обіцяють суцільну хмарність, температура вночі -8°, вдень -1°. У неділю - визирне сонце і трохи потеплішає. Вночі очікується -2°, вдень + 3.
- У Краматорську в суботу буде похмуро, температура вночі -9°, вдень -2°. У неділю вночі -4°, вдень 0°, очікується похмура погода.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарність, температура вночі -10°, вдень -2°. У неділю -3°...+ 1°, похмуро.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу буде ясно і безхмарно, температура до +2°. У неділю погода не зміниться, температура вночі -6°, вдень +2°.
У Моршині на Львівщині в суботу буде невелика хмарність, вночі -3°, вдень +5°. У неділю - погода без змін, вночі -1°, вдень до +6°.
У Трускавці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до +5°. У неділю температура вдень підвищиться до +6°, а вночі впаде до -3°, очікується невелика хмарність.
У Сваляві завтра сонячно, +5°. У неділю - хмарно, температура повітря -6°...+4°.
У Затоці в суботу - ясно і безхмарно, вночі -2°, вдень +3°. У неділю - хмарно. Температура до +4°.
У Бердянську в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до -3°, в неділю - погода не зміниться, вночі -3°, а вдень очікується 0°.
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- Вінниця-6°... -11°
- Дніпро-6°... -14°
- Донецьк-3°... -13°
- Житомир-7°... -11°
- Запоріжжя-6°... -14°
- Івано-Франківськ-4°... -7°
- Київ-9°... -14°
- Кропивницький-9°... -18°
- Луганськ-4°... -12°
- Луцьк-5°... -6°
- Львів-1°... -2°
- Миколаїв-4°... -10°
- Одеса-4°... -6°
- Полтава-9°... -17°
- Рівне-7°... -8°
- Сімферополь-6°... -14°
- Суми-9°... -18°
- Тернопіль-7°... -9°
- Харків-8°... -15°
- Херсон-4°... -12°
- Хмельницький-6°... -9°
- Черкаси-11°... -17°
- Чернігів-12°... -18°
- Чернівці-4°... -6°