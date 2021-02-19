На вихідних в Україні потеплішає до +5°, кілька областей заллють дощі (карта)

Дощі накриють східні області вже у неділю.

В Україну рухається потепління / Фото ua.depositphotos.com

Найближчої суботи в Україні визирне сонце і потеплішає до +4°. У неділю температура продовжить підвищуватися: нічний мороз стане м'якше, а денний "плюс" поступово продовжить рости. Східні регіони заллють дощі.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -2°, вдень 0°. У неділю погода не зміниться, температура: -2°...+3°.

У Львові в суботу вночі -4°, вдень +4°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +5°, мінлива хмарність.

У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень +3°, хмарно з проясненнями. У неділю - погода без змін, вночі -3°, вдень +3°.

У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -7°...0°. У неділю також буде виглядати сонце, температура вночі -5°, вдень +3°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю очікується -1°...+ 5°, погода практично не зміниться.

У Харкові в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень -3°. У неділю - дощ, -1°...+1°.

У Дніпрі в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -2°. У неділю - сніг з дощем, температура становитиме -3°...0°.

У Сімферополі в суботу-хмарно з проясненнями, -10°...-1°. У неділю -3°...0°, хмарно.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють суцільну хмарність, температура вночі -8°, вдень -1°. У неділю - визирне сонце і трохи потеплішає. Вночі очікується -2°, вдень + 3.

У Краматорську в суботу буде похмуро, температура вночі -9°, вдень -2°. У неділю вночі -4°, вдень 0°, очікується похмура погода.

У Сєвєродонецьку завтра хмарність, температура вночі -10°, вдень -2°. У неділю -3°...+ 1°, похмуро.

Прогноз погоди в Україні на 20 лютого / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу буде ясно і безхмарно, температура до +2°. У неділю погода не зміниться, температура вночі -6°, вдень +2°.

У Моршині на Львівщині в суботу буде невелика хмарність, вночі -3°, вдень +5°. У неділю - погода без змін, вночі -1°, вдень до +6°.

У Трускавці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до +5°. У неділю температура вдень підвищиться до +6°, а вночі впаде до -3°, очікується невелика хмарність.

У Сваляві завтра сонячно, +5°. У неділю - хмарно, температура повітря -6°...+4°.

У Затоці в суботу - ясно і безхмарно, вночі -2°, вдень +3°. У неділю - хмарно. Температура до +4°.

У Бердянську в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до -3°, в неділю - погода не зміниться, вночі -3°, а вдень очікується 0°.

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