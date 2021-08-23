В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Рятувальники попередили жителів чотирьох областей України Про різке погіршення погоди 24 серпня. Очікуються грози та шквальний вітер.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними рятувальників, на День Незалежності в західних областях очікуються грози, а місцями шквали 15-20 м/с.

"У Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа День Незалежності в Україну налетять дощі й різке похолодання (карта)Крім того, 24 і 25 серпня можливий підйом води в річках басейнів Сяну і Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях.

"Очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1,2 м над рівнями на 8 годин 23 серпня, без негативних наслідків. У місцях проходження великих зливових дощів можливе формування значного місцевого і схильного стоку", - підсумували рятувальники.

Як раніше повідомляв Погода УНІАН, цей тиждень принесе в Україну різке похолодання. Особливо його відчують жителі західних областей, де температура вдень опускатиметься до +16°. При цьому практично весь тиждень будуть лити дощі, які зайдуть в Україну із Заходу, а потім накриють і всю країну.

Автор: Анастасія Горбачова