Найближчого тижня в Україні очікується комфортна літня погода з періодичними невеликими дощами у супроводі гроз.
Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.
"За рахунок надходження свіжої повітряної маси з північно-західної частини Європи температура повітря в нашій країні виявиться цілком комфортною", - каже синоптик.
За його даними, екстремальної спеки, а також небезпечних метеорологічних явищ найближчим часом не передбачається.
"Кількість опадів виявиться в межах норми, але місцями спостерігатиметься їх дефіцит", - додав він.
Загалом, за словами синоптика, протягом найближчих семи днів на більшій частині території України переважатиме антициклональний характер погоди. Атмосферний тиск очікується трохи вищим за норму.
Нагадаємо, цього року весна у Києві виявилася однією з найсухіших за весь час спостережень.