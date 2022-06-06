Синоптик Ігор Кібальчич розказав, що найближчі 7 днів в Україні буде тепло, проте місцями очікуються невеликі дощі та грози.

Найближчого тижня в Україні очікується комфортна літня погода з періодичними невеликими дощами у супроводі гроз.

Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

"За рахунок надходження свіжої повітряної маси з північно-західної частини Європи температура повітря в нашій країні виявиться цілком комфортною", - каже синоптик.

За його даними, екстремальної спеки, а також небезпечних метеорологічних явищ найближчим часом не передбачається.

"Кількість опадів виявиться в межах норми, але місцями спостерігатиметься їх дефіцит", - додав він.

Загалом, за словами синоптика, протягом найближчих семи днів на більшій частині території України переважатиме антициклональний характер погоди. Атмосферний тиск очікується трохи вищим за норму.

Нагадаємо, цього року весна у Києві виявилася однією з найсухіших за весь час спостережень.

Вас також можуть зацікавити новини: