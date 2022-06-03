За всі три весняні місяці у столиці випало лише 59% кліматичної норми опадів

Цього року весна у Києві виявилася однією з найсухіших за весь час спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Кількість опадів у столиці за весну склала 87 мм, що становить 59% кліматичної норми. Весна 2022 року ввійшла у десятку найсухіших за час проведення спостережень", - повідомили фахівці.

За їх даними, середня температура повітря за сезон у Києві склала +8,4ºС, що на 1,0ºС нижче за середні багаторічні значення.

Весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення - 1,9°С.

Як повідомляється, за весну у Києві було зафіксовано лише два температурні рекорди добової температури повітря.

Найхолодніше було 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -8,6°С, а найтепліше - 12 травня, коли максимальна температура піднялась до +29,2 °С.

Нагадаємо, цього року метеологічне літо у Києві настало 25 травня - на два тижні пізніше середньо багаторічних показників.

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