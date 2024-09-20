Відкритого вогню немає, кажуть у ДСНС.

На Київщині зараз є лише один осередок займання в екосистемі - у Вишгородському районі відбувається тління торфовищ на площі до 2 га, відкритого вогню немає.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій СНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі Київ24, коментуючи повідомлення столичної влади, що "ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області".

"Причини поганого стану повітря в Києві будуть з’ясовувати працівники відповідних профільних служб. Але що стосується пожеж, то станом на 6 ранку є один осередок займання. У Вишгородському районі. Але там залишився невеликий осередок – до 2 га. Там тління торфовищ. Саме тління, відкритого вогню немає", - зазначила Рубан.

За її словами, ситуація там під контролем. Зараз там працюють підрозділи ДСНС з тим, щоб вогонь знов не почав горіти, щоб не допустити його розповсюдження.

"І більше осередків на території Київської області на даний момент, пожеж в екосистемах, нема", - сказала речниця обласного управління ДСНС.

Вона підкреслила, що ситуація з погіршенням якості повітря в Києві виникає кожен рік, саме в цей період. Як довго може спостерігатись таке суттєве погіршення якості повітря в столиці прогнозувати, за словами Рубан, не можливо.

"Це пов’язано з повітряними масами, зміною температурних режимів день-ніч, коли вдень тепло, а ночі вже прохолодні", - пояснила вона.

Представниця ДСНС зазначила, що встановити причину масштабних пожеж в екосистемах дуже важко, але останні пожежі в області показали, що на 99% це саме діяльність людини.

"За статистикою і за досвідом, як правило, саме люди є причиною виникнення пожеж в екосистемах. Ситуація дуже проста. Людина виходить за межу своєї ділянки, спалює сухостій, сухі гілки. А вогонь дуже швидко по сухій траві розповсюджується на великі площі", - прокоментувала Рубан.

За словами речниці ДСНС, пік виникнення нових пожеж в екосистемах припадає зазвичай на вихідні дні, коли люди їдуть на дачі, в села і випалюють сухостій, виїжджають на природу.

"Завтра-післязавтра – вихідні дні. Тому звертаємось до всіх мешканців області, не паліть, будь ласка", - наголосила Рубан.

У Києві погіршилася якість повітря - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі стан повітря в Києві значно погіршився.

У Київській міській держадміністрації повідомили, що станом на 7:00 у повітрі зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу). Зазначалось, що можлива причина погіршення стану повітря - пожежі в екосистемі Київської області.

Оперативний черговий Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій регіону повідомив, займання зафіксували у Вишгородському районі.

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