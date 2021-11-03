Згідно з дослідженням, якщо людство не скоротить кількість викидів, то вже до кінця століття спека до +50° щорічно спостерігатиметься в Європі.

До кінця століття в Європі щорічно спостерігатимуться хвилі тепла з температурою в +50°, якщо країни терміново не скоротять кількість викидів.

Про це йдеться в дослідженні Метеорологічного бюро, повідомляє Independent.

Як показав аналіз, смертоносна хвиля тепла в Європі цього літа, яка встановила новий температурний рекорд в +48,8° на Сицилії, була б неможлива без кліматичної кризи.

"Небезпечна зміна клімату вже з нами", - прокоментував виданню в ході кліматичного саміту в Глазго професор Пітер Стотт, автор аналізу і провідний фахівець з екстремальних погодних умов в Метеобюро Великобританії.

"Якщо ви подивитеся на +48,8° в Європі і +49,6° в Канаді і те, що за цим слідує – пожежі, вплив на здоров'я людей, сільське господарство – зараз це лише 1 градус глобального потепління. З подальшим потеплінням ситуація буде тільки погіршуватися.",- сказав він.

Таку спеку в Європі тепер можна очікувати один раз на три роки через глобальне потепління, додав він. Якщо не буде вжито рішучих заходів, ризик рекордної спеки в найближчі десятиліття зростатиме.

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"Щоб уникнути ще більш небезпечної зміни клімату, ми повинні діяти зараз", - резюмував учений.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що підвищення середньої температури на Землі може виявитися згубним для людства. Зокрема, підвищення температури є рушійною силою для утворення більш частих і інтенсивних лісових пожеж, посух, штормів і навіть повеней. А зростання кількості "хвиль тепла" згубний для сільського господарства і потенційно фатальний для людей.

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Автор: Катерина Лиманська