За даними синоптиків, 6 липня у столиці зафіксували пекельні +34,3°.

Липень у столиці розпочався зі спеки - встановлено новий температурний рекорд.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря 6 липня у Києві досягла +34,3°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році й дорівнювало +33,9°С.

Синоптики зазначили, що абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці +39,4°С.

Нагадаємо, цього року червень у Києві потрапив десятку найспекотніших за останні 142 роки. У першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди.

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