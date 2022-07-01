За перший літній місяць у столиці зафіксовано чотири температурні рекорди.

Цього року червень у Києві потрапив десятку найспекотніших за останні 142 роки.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря у червні в Києві дорівнювала +21,7°С, що на 2,2 градуси вище за кліматичну норму.

"У першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди, він став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень", - повідомили фахівці.

Так, найхолодніше у Києві було 22 червня, коли мінімальна температура опустилась до +11,8°С, а найтепліше - 29 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,4°С, встановивши таким чином температурний рекорд.

Як повідомляється, червень виявився скупим на опади, яких випало 42 мм, або 57% кліматичної норми.

Як повідомляв Погода УНІАН, липень 2022 року в Києві буде типовим літнім місяцем. Згідно з прогнозом Wisemeteo, друга половина літа в Києві буде тепліша в цілому. Температурний режим липня становитиме близько +23°. Однак до кінця місяця прогнозують підвищення середньої температури до +25°.

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