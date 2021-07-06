У регіоні зафіксували небувалі +33,6°.

Країни Північної Європи страждають від спеки: в Лапландії зафіксували найспекотніший день з 1914 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, температура досягла +33,6°. Це був найспекотніший день з 1914 року.

Спека в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, найближчими днями на зміну рясним дощам в Україну прийде суха і спекотна погода з температурою до +34 градусів.

Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала, з 7 липня в Київській області встановиться "стабільна і суха погода", а циклон, який зараз знаходиться над Азовським морем і є джерелом дощів, покине територію України.

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Автор: Катерина Лиманська