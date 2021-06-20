Негода підтопила десятки домогосподарств і розмила під’їзні шляхи до сіл.

У Чернівецькій області внаслідок раптової зливи затопило десяток населених пунктів колишніх Заставнівського та Хотинського районів.

Читайте такожСьогодні Україну накриє спека до +30° і зливи (карта)Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації, внаслідок дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці та Боянчук.

За інформацією прес-служби, негода підтопила десятки домогосподарств і розмила під’їзні шляхи до населених пунктів.

На місцях підтоплень працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області.

Негода в Україні у червні

Раніше у ДСНС попередили, що протягом 20-21 червня в більшості північних, західних та східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім того, 20 червня є імовірність підняття рівня води в річках.

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Автор: Микола Кобилюк