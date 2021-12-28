Уночі на автошляхи Дніпра додатково виїде ще спецтехніка.

У Дніпрі випала аномальна кількість снігу, яка сягає у деяких місцях до 50 см. Наразі усі в’їзди до міста – проїзні, патрульна поліція перекрила їх для фур.

Про це повідомив головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко.

"Наразі на дорогах міста спостерігаються великі затори. Рух ускладнюється зокрема й через ДТП, оскільки багато водіїв виїхали в таку сильну негоду ще на літній гумі", - підкреслив Андрієнко. Зокрема, затор є на Слобожанському проспекті на лівому березі і на Новому мосту в центрі міста.

Він додав, що роботі спецтехніки у місті заважає велика кількість припаркованих автомобілів і звернувся до водіїв не виїжджати у місто, не залишати автомобілі на узбіччі, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Читайте такожНа півдні України почався крижаний апокаліпсис: транспорт стоїть, таксисти "накрутили" ціни (фото, відео)

Представник мерії також додав, що снігоприбиральна техніка працюватиме цілодобово, доки йтиме сніг і автошляхи міста не будуть розчищеними. Уночі на автошляхи Дніпра додатково виїде ще спецтехніка.

Водночас старший інспектор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Денис Щербина зазначив, що попри негоду усі маршрути громадського транспорту працюють у штатному режимі. Однак трамваї, тролейбуси і маршрутки рухаються з запізненням, сказали в міськраді.

Вас також можуть зацікавити новини: