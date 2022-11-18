У Карпатах вже намело метрові метрові кучугури, а погода продовжує ускладнюватись. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
За даними фахівців, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг.
"Товщина снігового покрову становить 40-60 сантиметрів, а на схилах - більше метра", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на високогір'ї дме сильний вітер, швидкість якого сягає 11-12 м/с, а температура опустилася до -4°.
"Прохання утриматися від виходу у високогір'я", - зазначили рятувальники.
Штормове попередження в Україні
Як повідомляв Погода УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили І рівень небезпечності.
За даними Укргідрометцентру, небезпечне явище очікується усюди, окрім Закарпатсьої області та півдя країни.
"18 листопада в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на дорогах ожеледиця", - йдеться у попередженні.