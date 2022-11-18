На високогір'ї дме сильний вітер, йде сніг й обмежена видимість.

У Карпатах вже намело метрові метрові кучугури, а погода продовжує ускладнюватись. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За даними фахівців, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг.

"Товщина снігового покрову становить 40-60 сантиметрів, а на схилах - більше метра", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на високогір'ї дме сильний вітер, швидкість якого сягає 11-12 м/с, а температура опустилася до -4°.

"Прохання утриматися від виходу у високогір'я", - зазначили рятувальники.

Штормове попередження в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили І рівень небезпечності.

За даними Укргідрометцентру, небезпечне явище очікується усюди, окрім Закарпатсьої області та півдя країни.

"18 листопада в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на дорогах ожеледиця", - йдеться у попередженні.

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